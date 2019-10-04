Санкт-Петербург, , 09:46 — REGNUM Разработанные коллективом томских учёных образцы сенсоров и детекторов для нефтегазового сектора представлены на выставке, проходящей в рамках Петербургского международного газового форума. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба Томского государственного университета (ТГУ).

Детекторы на основе арсенида галлия — уникальная разработка группы учёных под руководством профессора ТГУ Олега Толбанова. Отмечается, что представленные детекторы не имеют мировых аналогов. Сегодня они используются в немецком синхротронном центре DESY, на Большом адронном коллайдере в CERN и в других мировых научных центрах.

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В ближайшие годы ТГУ совместно с компанией «Экипаж» планируют вывести детекторы на российский рынок. В вузе полагают, что они будут востребованы в рентгеновском и медицинском диагностическом оборудовании.

Петербургский международный газовый форум — это площадка для обсуждения актуальных вопросов нефтегазовой отрасли. Участники форума — топ-менеджеры крупнейших компаний, представители инновационных центров, академики, руководители профильных вузов и научно-исследовательских институтов.

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