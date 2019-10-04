Сеул, , 09:46 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Hyundai создал инновационный комплекс управления Auto Link для кроссоверов Hyundai Creta. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Комплекс доступен для моделей, поставляемых на российский рынок. В Auto Link входят мобильное приложение для владельца автомобиля, охранный комплекс, IT-платформа для сбора и обработки информации и портал для дилера.

Приложение на смартфоне позволяет контролировать стиль езды, расход топлива, давление в шинах. Кроме того, комплекс позволяет запускать мотор и управлять климат-контролем дистанционно. В опциях инновационный системы есть определение местонахождения машины.

Сообщается, что мобильная связь с автомобилем оплачена на три года вперед. Мобильное приложение Auto Link работает на базе Apple IOS или Google Android.

Напомним, мировые продажи южнокорейской компании Hyundai в сентябре 2019 года составили 382 375 машин, что на 1,3% меньше по сравнению с сентябрем 2018 года. Причём в самой Южной Кореи реализация машин Hyundai упала на 4,5%, до 50 139 единиц, а за рубежом — на 0,8%, до 332 236 единиц.

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