Москва, , 09:45 — REGNUM Состоящий только из российских космонавтов экипаж космического корабля «Союз МС» полетит на Международную космическую станцию, в первый раз за всю её историю, осенью 2020 года. Об этом 4 октября рассказал журналистам исполнительный директор корпорации «Роскосмос» по пилотируемым программам Сергей Крикалёв.

«У нас в следующем году будет один пуск, где два (российских) космонавта, а потом будет три (космонавта)», — приводит слова Крикалёва «Интерфакс».

Также исполнительный директор «Роскосмоса» отметил, что корпорация намерена со следующего года отправлять трёх российских космонавтов на кораблях «Союза МС», рассчитанных на экипаж в три человека.

Кроме этого, говоря о сроках пусков «Союзов» к МКС в следующем году, он отметил, что один из них будет произведён весной, а второй — осенью.

Отметим, ранее, 3 октября, глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин во время посещения Центра им. М. В. Хруничева рассказал, что NASA будут нужны полеты на российских кораблях «Союз» из-за того, что сроки испытаний пилотируемого корабля компании SpaceX Crew Dragon были перенесены.