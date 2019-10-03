Вашингтон, , 23:07 — REGNUM Дизайн и концепцию разведывательно-ударного «вертолёта будущего» для армии США представила компания Bell.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Прототип новой воздушной машины создаётся компанией Textron, дочерней структурой Bell по техническому заданию Пентагона.

Bell 360 Invictus, разрабатываемый с апреля 2019 года, имеет гладкую вытянутую конструкцию и позиционируется как боевая машина, уверенно владеющая информационным полем.

Стоит отметить, что разработку подобных аппаратов также ведут корпорации AVX, Boeing, Sikorsky и Karem.

Все они должны создать прототипы вертолёта, соответствующие требованиям Пентагона.

Сообщается, что военное ведомство США хотело бы получить к 2030 году вертолёт, развивающий скорость не менее 333 км/час, несущий полезную нагрузку минимум 635 кг.

Вооружение нового вертолёта должно состоять из автоматической пушки и пусковых установок ракет, размещённых не на наружной подвеске, а внутри корпуса вертолёта.

Американские военные считают, что это обеспечит аппарату пониженную заметность для радаров.

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