Серийное производство новейших многоцелевых истребителей Южной Кореи KFX планируют начать в 2026 году. Первый прототип самолёта ожидается в 2021 году. ВВС Южной Кореи собираются заказать 120 истребителей KFX. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com.

Сеул, , 15:04 — REGNUM Проект KFX, который расшифровывается как Korean Fighter Experimental, является результатом почти двух десятилетий планирования и разработки, которые обошлись правительству страны примерно в 8,6 триллиона вон (7 миллиардов долларов). Как только начнется производство 120 единиц нового реактивного самолета, потребуется дополнительно выделить 10 триллионов вон. Таким образом, проект обойдётся в 18,6 триллионов вон.

Самолёт позиционируется как истребитель поколения 4,5. Это двухмоторная машина. Она предназначена заменить стоящие на вооружении устаревшие истребители F-4 и F-5. По боевым возможностям она превосходит американский F-15.

В конструкцию KFX также заложены технологии снижения заметности, его эффективная площадь рассеяния (ЭПР) составляет 0,5 квадратных метра. Согласно GlobalSecurity.org, веб-сайту военных данных, самолеты F/A-18E/F ВМС США и Франции Dassault Rafale имеют ЭПР в 1 квадратный метр, F-15 имеет ЭПР в 25 квадратных метров, а F-35 пятого поколения имеет ЭПР всего 0,005 квадратных метра.

По мнению создателей KFX, в ходе дальнейшей модернизации самолёта, он мог бы выйти на уровень истребителей пятого поколения.