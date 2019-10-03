На военном параде в Пекине 1 октября 2019 года были впервые продемонстрированы баллистические ракеты JL-2 для атомных подводных лодок. Так Китай ещё раз заявил о наличии у него такой компоненты ядерной триады, как атомные подводные ракетоносцы. Об этом пишет китайское издание Global Times.

Пекин, , 15:01 — REGNUM Ян Чэнцзюнь, китайский эксперт по ракетным технологиям и ядерной стратегии, сказал Global Times, что JL-2 — это подводная версия межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования DF-31. Он также отметил, что это зрелая ракета, которая уже развернута в ВМФ Китая. Носителями данных ракет являются китайские атомные подводные лодки Type 094.

Китай, как сообщалось в зарубежных СМИ, уже начал разработку третьего поколения баллистических ракет подводного базирования. Речь идёт о ракете JL-3.

По словам Яна Чэнцзюня, ракета JL-3 на самом деле является подводной версией межконтинентальной баллистической ракеты DF-41. DF-41 — это самая передовая МБР, стоящая на вооружении НОАК. Она также была впервые показана на параде 1 октября 2019 года. Дальность полёта этой ракеты составляет 10−12 тысяч километров. Она имеет от 6 до 10 ядерных боевых блоков, способных к маневрированию.