Военно-морские силы США 27 сентября 2019 года объявили конкурс на демонстрацию прототипа беспилотной авиационной системы для доставки грузов. Она будет использоваться для снабжения морских пехотинцев. Об этом пишет военный новостной ресурс Defence Blog.

Вашингтон, , 14:05 — REGNUM Требования к системе следующие. Радиус полёта должен быть не менее 10 километров. Минимальная масса полезной нагрузки — 60 фунтов (чуть более 27 килограммов). Беспилотная авиационная система будет пополнять запасы воды, продовольствия, боеприпасов роты, взвода, отряда морской пехоты. Она должна иметь возможность автоматического возвращения после доставки груза и автоматической посадки на стартовую площадку.

По словам представителя ВМС США, курирующего проект, идёт поиск компаний, у которых уже есть похожее готовое решение. Конкурс состоится в январе 2020 года и будет состоять из двух этапов. На первом этапе будут отобраны участники на основе полученных заявок. Этим участникам будут разосланы приглашения для участия во втором этапе конкурса, где надо будет практически продемонстрировать возможности беспилотных летательных аппаратов.

Предусмотрены и призы: за первое место — 100 тысяч долларов, за второе — 75 тысяч, за третье — 50 тысяч. Успешное участие в конкурсе может привести к заключению другого соглашения о закупке изделия или заключению договора о закупке для экспериментальных целей, возможна и комбинация этих действий.