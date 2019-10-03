Пекин, , 14:05 — REGNUM В Китае начались продажи недорогого электромобиля Renault City K-ZE, который представила французская компания Renault совместно с партнером по совместному предприятию Dongfeng. Об этом сообщается на сайте InsideEVs.

Этот новый малолитражный автомобиль с пропорциями, как у кроссовера, доступен по цене от 61,8 тыс. юаней (около 562,7 тыс. рублей), что является очень привлекательным ценовым показателем.

Renault оснастил City K-ZE аккумуляторной батареей на 26,8 кВт-ч, что позволяет проехать этому электрокару без подзарядки 271 км (по циклу NEDC).

City KZ-E можно приобрести с информационно-развлекательной системой Easy Link с 8-дюймовым сенсорным экраном, камерой заднего вида и кондиционером.

Создан электромобиль на основе Renault Kwid.

Напомним, в Индии стартовали продажи рестайлингового хэтчбека Renault Kwid. Он стал практически полной копией концепта City K-ZE, который был представлен весной 2019 года.

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