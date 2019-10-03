Прошедший в Пекине 1 октября военный парад, посвящённый 70-летию КНР, до сих пор обсуждается военными экспертами. Большой интерес, в частности, вызвал показанный на данном мероприятии беспилотник WZ-8. Об этом пишет «Российская газета».

Пекин, , 13:48 — REGNUM Этот сверхзвуковой БПЛА предназначен для выполнения разведывательных задач. По внешнему виду он представляет собой ракетоплан. На верхней части фюзеляжа есть точки крепления. Эксперты полагают, что он крепится к стратегическому бомбардировщику H-6N.

Наблюдатели отмечают отсутствие у данного беспилотника каких-либо воздухозаборников. Возможно, в них нет необходимости. Высказывается мнение, что он оснащён двумя компактными жидкостными двигателями.

Военные эксперты считают, что WZ-8 летает на очень большой высоте, где он недосягаем для большинства существующих средств ПВО как наземного, так и воздушного базирования. Главное предназначение данного БПЛА, возможно, заключается в отслеживании корабельных группировок противника, в первую очередь, ударных авианосных групп.

Допускается, что WZ-8 может давать целеуказания для противокорабельных баллистических ракет DF-21D. ИА REGNUM ранее сообщало, что на военном параде Китай продемонстрировал ракету DF-21 — «убийцу авианосцев».

После завершения миссии БПЛА WZ-8 планирует на аэродром, где совершает посадку и проходит необходимое обслуживание для последующего применения.