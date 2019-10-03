Нью-Дели, , 13:49 — REGNUM Компания Maruti Suzuki India запустила продажи мини-внедорожника S-Presso. Об этом сообщается на сайте India Today.

Новинка будет доступна в шести цветовых вариантах: белом, красном, сером металлике, серебристом металлике, оранжевом и голубом.

Модель построена на платформе Heartect пятого поколения. Maruti Suzuki S Presso соответствует всем правилам безопасности. Авто имеет систему безопасности, которые снижают последствия лобового столкновения и бокового удара. В машине имеются двойные подушки безопасности, ABS с EBD, ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилия, парктроник и многое другое.

В качестве агрегата у мини-внедорожника бензиновый двигатель K10 рабочим объёмом 1 л, который развивает 68 л. с. и 90 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается с 5-скоростной «механикой».

Напомним, японский автопроизводитель Suzuki планирует экспортировать кроссоверы XL6 из Индии. Первой страной, в которой появится авто индийской сборки, станет Южно-Африканская Республика. А уже в 2020 году география поставок кроссовера будет расширена.

Читайте также: Компания Maruti Suzuki обнародовала первые снимки кроссовера S-Presso