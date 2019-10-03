Лондон, , 13:25 — REGNUM Японская автокомпания Nissan может пересмотреть планы по выпуску кроссовера Qashqai на своем британском заводе в Сандерленде в случае выхода Соединенного Королевства из Европейского союза без сделки. Об этом сообщает газета Financial Times.

Издание ссылается на трех человек, которые знакомы с ситуацией. Так, по словам источников Financial Times, в компании рассчитывают, что Великобритания должна покинуть ЕС по мягкому сценарию. Согласно этому варианту развития событий производимые на территории Британии товары не будут облагаться пошлинами в ЕС. При этом Brexit без сделки приведет к появлению тарифов в Европейском союзе.

Официально японская компания не подтвердила эту информацию, но и не опровергла. В корпорации подчеркнули обеспокоенность перспективой жесткого Brexit.

«Сегодня мы входим в число компаний, которые осуществляют самые большие инвестиции в Великобритании, и мы до сих пор нуждаемся в ясности по поводу того, как будут выглядеть будущие торговые отношения между Великобританией и ЕС», — говорится в заявление компании.

В Nissan добавили, что резкий переход от нынешних экономических условий к условиям ВТО будет иметь серьезные последствия для британской промышленности.

Напомним, в августе 2019 года в России было продано 2154 модели Nissan Qashqai. Это на 2% больше, чем годом ранее. По результатам последнего месяца лета 2019 года Qashqai стала самой продаваемой моделью бренда Nissan.

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