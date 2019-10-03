Берлин, , 13:06 — REGNUM Компания Volkswagen представит восьмое поколение Golf 24 октября в Вольфсбурге, где располагается штаб-квартира немецкого концерна. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Volkswagen Golf, который по итогам августа 2019 года стал самым покупаемым кроссовером в Европе, должен был дебютировать еще в сентябре на автосалоне во Франкфурте, однако премьеру отменили из-за проблем с мультимедийной системой.

Модель построена на той же модульной платформе MQB, что и седьмая генерация, которая вышла в сентябре 2012 года. Причем трехдверного варианта авто не будет. Автомобиль будет только в пятидверном исполнении. Вполне возможно, что силовая установка будет состоять из турбированного TSI с функцией деактивации цилиндров на 1,5 л и «турботройки» на 1.0 л. Кроме того, у новинки может появится гибридная версия, а из дизелей, вероятно, будет мотор 1.6 TDI и/или 2.0 TDI.

Напомним, в августе фотошпионам удалось заснять Golf Mk8 во время проведения коммерческой съемки. Модель была окрашена в желтый цвет и имела агрессивные очертания.

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