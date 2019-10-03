Вашингтон, , 12:47 — REGNUM В третьем квартале 2019 года количество поставок электрокаров Tesla не достигло 100 000 единиц, которые генеральный директор Илон Маск надеялся достичь в течение трех месяцев. Об этом сообщается на сайте CNN Business.

Всего же за квартал автокомпанией было выпущено 96 155 единиц электрокаров. Тем не менее данные показатели являются рекордными в истории бренда.

По итогам отчётного периода больше всего было произведено электрокаров Tesla Model 3 — 79 837 единиц. Из этого числа автомобилей клиентам было доставлено 79 600 тыс. автомобилей. Гораздо меньше было изготовлено моделей Model S и Model X. За три месяца с конвейера завода сошло 16 318 единиц обеих моделей электрокаров, а заказчики получили 17 400 машин. Тут, видимо, на продажу пошли машины, произведенные в предыдущем квартале.

Напомним, представители Tesla планируют построить заводы по производству электрокаров в Германии. Сейчас специалисты компании рассматривают варианты размещения площадки для нового производства в регионе Северный Рейн — Вестфалия и немецком штате Нижняя Саксония.

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