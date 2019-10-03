Нью-Дели, , 12:20 — REGNUM Трехрядный вседорожник Suzuki XL6 в скором времени может появится на авторынках за пределами Индии. Об этом 3 октября сообщается на сайте NJCAR.RU.

Первая партия моделей будет отправлена в Южно-Африканскую Республику, однако этой страной экспорт не ограничится. Уже в 2020 году география поставок будет расширена.

Продажи Suzuki XL6 на индийском рынке стартовали в начале августа 2019 года. Машина сразу стала популярной в этой стране.

В движение машину приводит 105-сильный атмосферный мотор рабочим объёмом 1,5 л. Кроме того, в XL6 установлен вспомогательный стартер-генератор на 48 вольт. Двигатель автомобиля работает с 5-скоростной «механикой» или с 4-скоростным «автоматом». Привод у кроссовера только передний.

Напомним, в сентябре 2019 года продажи моделей компании Suzuki составили 813 единиц, что на 31% больше сентября 2018 года. Всего же за первые девять месяцев 2019 года в России было реализовано 4734 автомобиля. Это на 17% больше прошлогоднего результата.

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