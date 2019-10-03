Москва, , 11:56 — REGNUM Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) РФ предложило не повышать утилизированный сбор для автомобилей с пробегом, которые старше трёх лет, и для большинства подержанных коммерческих авто при новой индексации. Это следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства, копия которого оказалась у издания «Ведомости».

Минпромторг намерен провести очередную индексацию утильсбора на легковые и коммерческие автомобили с 1 января 2020 года.

Изменения, которые предлагает ведомство, не коснуться базовых ставок на новые легковые и коммерческие автомобили, которые составляют 20 тыс. и 150 тыс. рублей соответственно. Однако изменятся повышающие коэффициенты, которые зависят от типа транспортного средства, его возраста и объема мотора. Так, утилизированный сбор на новые легковые автомобили с моторами на 1−2 л составит 178,4 тыс. рублей против текущих 84 тыс. рублей.

Напомним, в настоящее время утилизационный сбор в России на легковые автомобили с пробегом, рабочий объем двигателя которых составляет от 1,0 до 2,0 л, составляет 313,8 тыс. рублей.

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