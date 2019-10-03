Москва, 3 октября 2019, 10:58 — REGNUM Российский космический корабль «Союз МС-12» успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС) и отправился к Земле, сообщили 3 октября в Центре управления полетами (ЦУП).
«По результатам анализа телеметрической информации, процедура прошла штатно. По докладу командира космического корабля, замечаний нет», — сообщили в ЦУП.
Посадка корабля запланирована на 14:00 мск в 147 км юго-восточнее казахского города Жезказган.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 3 октября, космонавты Алексей Овчинин, Ник Хейг и Хазаа аль-Мансури в соответствии с графиком перешли с МКС на корабль «Союз МС-12». В пилотируемом корабле экипаж облачился в летные скафандры, проверил герметичность люков и работоспособность систем.
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