Санкт-Петербург, , 10:46 — REGNUM Специалисты «Ижорских заводов» представили первый в России опытный образец манифольда для подводной добычи углеводородов на Девятом Петербургском международном газовом форуме. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Минифольд tropican

Уникальный комплекс стал центральным объектом экспозиции «Импортозамещение в газовой отрасли», организованной компанией «Газпром». Манифольд изготовлен на «Ижорских заводах» в рамках реализации госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений».

Манифольд — часть комплекса подводной добычи, предназначенного для сбора потоков добываемых углеводородов. В составе изделия находятся несколько трубопроводов, закрепленных на одной платформе. Такая конструкция рассчитана на высокое давление и долгосрочную работу под водой в сложных условиях. Длина опытного образца составляет 28 метров, ширина — 12,8 метра, высота — 5 метров.

Петербургский международный газовый форум — крупнейшее международное отраслевое мероприятие в России. В 2019 году форум проводится в девятый раз в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

Читайте также: «Ижорские заводы» запустили производство оборудования для подводной добычи