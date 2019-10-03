Тюмень, , 10:19 — REGNUM Технологию переработки шин с извлечением технологической фракции, из которой можно в дальнейшем получать дизельное топливо, представили разработчики на круглом столе в Тюменском технопарке. Об этом сообщила пресс-служба Тюменского индустриального университета.

Об этапах технологического процесса рассказал технический директор научно-производственного предприятия «Инноватор» Александр Васильев.

«Любая старая покрышка — это, во-первых, резина, которая при измельчении превращается в крошку, её с успехом применяют повторно для производства покрытий спортивных кортов и т.п. Во-вторых, металлический корд шины, не что иное, как лом. Используя технологию пиролиза, из покрышек получают пиролизную жидкость, которая отлично горит и выделяет достаточный коэффициент тепла», — отметил докладчик.

Участники круглого стола обсудили предлагаемую технологию, оценили возможности применения полученной фракции и инвестиционные риски. Технологическую дизельную фракцию, полученную в результате обессеривания пиролизной жидкости, в дальнейшем можно будет использовать как основу для производства топлива для котельных, водного транспорта и сельскохозяйственной техники.