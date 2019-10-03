Берлин, , 10:12 — REGNUM Ведущий китайский производитель литий-ионных аккумуляторных батарей Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) планирует построить завод по производству аккумуляторных батарей для электромобилей в федеральной земле Тюрингия (Германия). Об этом сообщает немецкое агентство DPA.

Накануне, 2 октября, китайская компания получила разрешение на начало строительства производственной площадки. По словам генерального директора CATL Europe Матиаса Центграфа, строительство должно начаться в четвертом квартале 2019 года.

В ближайшие пять лет CATL планирует инвестировать до 1,8 млрд евро в завод аккумуляторных батарей в Тюрингии недалеко от Арнштадта. Одним из основных клиентов китайской компании станет BMW.

Напомним, в мае 2019 года компания CATL приобрела производственную площадку немецкого производителя солнечных батарей SolarWorld в Арнштадте.

Читайте также: Ford открыл новый научно-исследовательский центр в Китае