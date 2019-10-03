Москва, , 09:29 — REGNUM В Москве за 55 млн рублей продают полноразмерную копию «Бэтмобиля» из фильма «Бэтмен против Супермена». Объявление о продаже размещено на сайте Auto.ru.

Betmobil Auto.ru

«Машина была привезена из штатов летом 2018 году и уже в России машину доработали, уделив особое внимание кузову и электронике. Сейчас это довольно точная копия киношного бэтмобиля», — говорится в объявлении.

Продавец указал, что в автомобиле имеются автоматические двери работающие за счёт электрического привода, пневматические амортизаторы, бронированные стёкла и быстросъемное рулевое колесо, как у гоночных болидов.

Кроме того, в автомобиле есть камера ночного видения и тепловизор с 255-кратным увеличением, а также лазерный прицел и копия пушки на переднем бампере, имитирующая стрельбу.

Посмотреть машину Бэтмена можно будет в Москве в клубном автомобильном пространстве Oscar Club.

Напомним, в марте 2016 года оригинальный «Бэтмобиль», собранный в единственном экземпляре для съёмок в фильме «Бэтмен» 1989 года, был выставлен на продажу на сайте Auto.ru. Этот «Бэтмобиль» появлялся в двух фильмах режиссера Тима Бертона о Бэтмене.

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