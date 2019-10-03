Санкт-Петербург, , 08:42 — REGNUM В рамках IX Петербургского международного газового форума автопроизводитель Renault совместно с ГК «АТС» представили модель Logan CNG с газобаллонным оборудованием (ГБО). Об этом сообщает пресс-служба французской автокомпании.

За основу модели взят серийный седан Logan в комплектации Life с мотором на 1,6 л и механической коробкой передач.

Сообщается, что версия CNG работает как на сжатом природном газе, так и на бензине. Старт мотора происходит на бензине. После начала движения двигатель автоматически переключается на газ. Причём когда газ заканчивается, питание мотора опять переводится на бензин.

Производители отмечают, что при использовании сжатого природного газа можно в три раза уменьшить расходы на бензин и увеличить запас хода автомобиля.

Будет ли продаваться эта версия, пока не сообщается.

Напомним, ранее научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Никос Цафос заявил, что в ближайшие десять лет на мировом рынке газового сырья останутся Россия, Катар, и США. Лидером по производству сжиженного природного газа станет Катар. Второе место будет у Соединённых Штатов. Россия же займёт третье место.

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