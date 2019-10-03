Екатеринбург, , 08:24 — REGNUM Технологический пуск циклотронного центра, создаваемого на базе Уральского федерального университета (УрФУ), состоится в декабре текущего года, заявил первый проректор Сергей Кортов на заседании рабочей группы. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

«Циклотрон как ядро этого центра уже запущен, полностью готов к работе. В течение двух-трех недель будет производиться монтаж радиохимического комплекса», — сказал Кортов.

Он добавил, что комплекс необходим для выработки радиофармпрепаратов, которые затем будут поставляться в медицинские учреждения для диагностики.

В вузе отметили, что новый центр создаётся в рамках развития в регионе направления ядерной медицины. До его открытия потребуется получить ряд разрешительных документов и лицензий, поэтому первого посетителя центр примет в начале 2020 года, а оказывать медицинскую помощь начнёт в конце 2021 года.

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