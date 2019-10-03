Москва, , 08:12 — REGNUM Космонавты Алексей Овчинин, Ник Хейг и Хазаа аль-Мансури в соответствии с графиком перешли с Международной космической станции (МКС) на корабль «Союз МС-12». Об этом 3 октября сообщили в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИМАШ).

В пилотируемом корабле экипаж облачится в летные скафандры, проверит герметичность люков и работоспособность систем.

Отстыковка корабля «Союз МС-12» от МКС намечена на 10:37 по московскому времени. Приземление спускаемого аппарата — на 14:00. Место ожидаемой посадки находится в 147 километрах к юго-востоку от казахского города Жезказган.

На МКС продолжит работу интернациональный экипаж в составе Александра Скворцова, Олега Скрипочки (Роскосмос), Кристины Кук, Эндрю Моргана, Джессики Меир (NASA), Луки Пармитано (ESA).

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