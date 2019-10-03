Маунтин-Вью, США, , 04:54 — REGNUM Ликвидирована последняя возможность использования сервисов Google для новых смартфонов Huawei. Таким образом, новейшая модель китайской компании серии Mate осталась без сервисов американского гиганта, пишет 9to5google.

Не так давно Huawei провела презентацию своих флагманских смартфонов Mate 30, ставших первой моделью компании без поддержки приложений и сервисов Google. Как известно, США внесли китайскую корпорацию в «список запрещенных компаний».

Однако существовал обходной путь, позволяющий пользователям пользоваться сервисами Google на новых смартфонах Huawei. Но, как теперь ясно, этот «метод обхода» через LZ Play отныне недоступен, и веб-сайт с соответствующими приложениями больше не работает.

Ранее владельцы смартфонов могли установить стороннее приложение LZ Play с правами администратора. Вскоре выяснилось, однако, что такой метод вызвал серьёзные опасения по вопросу безопасности информации пользователей.

Метод предполагал применение специализированных разрешений Android, доступных только для телефонов Huawei, включая установку других приложений в качестве «системных».

Джон Ву, разработчик Magisk, опубликовал объяснение работы системы, и вскоре сайт, где было размещено приложение LZ Play, был закрыт.

Достоверных данных о том, кто закрыл сайт, не существует. Но есть версия, что это сама китайская компания направила уведомление с просьбой прекратить распространение приложения. Возможная причина в том, что эта информация стала ударом по имиджу Huawei.

Помимо этого, появилась информация, что смартфон Huawei Mate 30 теперь не проходит тест безопасности Google SafetyNet. Прохождение тестов SafetyNet — это одно из требований, позволяющих использовать некоторые приложения.