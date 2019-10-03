Москва, , 01:23 — REGNUM Первый космонавт ОАЭ Хаззаа Аль Мансури, космонавт Алексей Овчинин (Роскосмос) и астронавт Ник Хейг (NASA) вернутся на Землю 3 октября на корабле «Союз МС-12». О возвращении части экипажа Международной космической станции говорится в сообщении Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМАШ).

Расстыковка корабля «Союз МС-12» с МКС ожидается в 10:37 по московскому времени, а в 14:00 мск спускаемый аппарат должен приземлиться в 147 километрах на юго-восток от казахстанского Жезказгана.

Первый арабский космонавт Аль Мансури находится в космосе восьмые сутки. Алексей Овчинин и Ник Хэйг провели на орбите 203 суток.

Работу на МКС продолжит интернациональный экипаж в составе шести человек: Александра Скворцова, Олега Скрипочки (Роскосмос), Кристины Кук, Эндрю Моргана, Джессики Меир (NASA), Луки Пармитано (ESA).

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Хаззаа Аль Мансури, 25 сентября отправившийся на орбиту с космодрома Байканур в составе интернационального экипажа корабля «Союз МС-12», является первым представителем Объединенных Арабских Эмиратов, посетившим МКС. В честь этого события его фотография была размещена на самом высоком здании мира — небоскребе Бурдж-Халифа.

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После возвращению на Землю Аль Мансури пройдет реабилитацию в России.

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