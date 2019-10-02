Париж, , 17:17 — REGNUM Франция и Германия могут выработать соглашение о совместном создании перспективного основного боевого танка, сообщает 2 октября французская газета La Tribune.

Издание утверждает, что речь идёт о проекте, реализация которого позволит создать «основную наземную боевую систему» MGCS (Main Ground Combat System), способную заменить немецкие танки Leopard-2 и французские AMX-56 Leclerc.

Проект могут совместно реализовать корпорации Krauss-Maffei Wegmann, Nexter и Rheinmetall.

Газета утверждает, что главным препятствием остаётся позиция германского бундестага, который до сих откладывает официальное одобрение этой сделки.

По информации ряда СМИ, разногласия существуют и по другим вопросам. В частности, Берлин не согласен с французскими взглядами на правила международной торговли оружием и не хочет поставок своей военной продукции в страны Ближнего Востока.

Тем не менее La Tribune утверждает, что основные вопросы по данному проекту уже решены, и сейчас соглашение уже передано военным ведомствам Германии и Франции на утверждение и подпись.

Ранее сообщалось, что старт проекта задерживался из-за споров компаний-участников о распределении долей в производстве и продажах новых танков.

Как сообщало, дискуссии о проекте франко-германского «танка будущего» ведутся не менее четырёх лет. Особенно активными они стали после демонстрации российского танка Т-14 «Армата».

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