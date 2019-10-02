Маунтин-Вью, США, , 15:40 — REGNUM В «Картах Google» появится режим «Инкогнито», который могут включить те пользователи, которые не хотят, чтобы сервис сохранял данные об их местоположении и направлении движения. Об этом сообщил портал Engadget.

Отмечается, что в приложении для Android функция появится уже в октябре 2019 года. Что касается iOS, то IT-гигант пока что не сообщил, когда именно этим режимом смогут воспользоваться пользователи устройств Apple.

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Напомним, Google анонсировал этот режим в мае 2019 года. Ранее компания сообщила, что благодаря новой функции YouTube пользователи видеосервиса смогут включить автоматическое удаление истории просмотров.

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