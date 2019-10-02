Пекин, , 15:29 — REGNUM Китайский стартап Bordrin (специализирующийся на электромобилях) будет выпускать автомобили на заводе FAW Xiali (дочерняя компания группы First Automobile Works) в Тяньцзине. Об этом сообщается на сайте Autonews.

Bordrin и FAW Xiali создали совместное предприятие, которое, как ожидается, начнет производство авто к концу 2019 года.

Осуществляя сборку своих автомобилей на заводе FAW Xiali, Bordrin сможет получить лицензию на производство от правительства Китая. В свою очередь, FAW Xiali продемонстрирует лучшую производительность своего завода.

Первым автомобилем Bordrin, который будет производиться на площадке FAW Xiali, станет электромобиль iV6 (заказы которого были открыты на автосалоне в Шанхае в апреле 2019 года).

Напомним, что Bordrin была основана в 2016 году в Шанхае и имеет технологические центры в Шанхае, Нанкине и Пекине.

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