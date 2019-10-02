Токио, , 15:04 — REGNUM В компании Nissan усовершенствовали технологию формовки деталей без пресса, доказав этим, что изготовить деталь сложной формой можно без штамповки. Об этом сообщает RG.

В компании усовершенствовали метод, называемый инкрементальной формовкой. Его суть заключается в обработке листового металла пуансоном по заданной траектории. В процессе изготовления детали пуансон выдавливает необходимое углубление в поверхности металла либо других материалов.

Суть модернизации метода компанией Nissan заключается в том, что теперь один сферический наконечник выполняет роль формовщика, а второй, находящийся с противоположной стороны, как бы обводит создаваемый контур. Это повышает точность изготовления необходимой детали.

Напомним, по итогам августа 2019 года Qashqai стала самой покупаемой моделью марки Nissan в России. За месяц было продано 2154 единицы данной модели, что на 2% больше, чем в августе 2018 года.

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