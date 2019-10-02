Берлин, , 14:52 — REGNUM Немецкая компания по производству комплектующих для автомобильной промышленности Webasto начала производство аккумуляторов для электромобилей в Германии. Об этом сообщается на сайте Automobilwoche.

Производство аккумуляторных батарей для европейского производителя автобусов уже началось на площадке компании в Ширлинге. С начала 2020 года Webasto также будет выпускать аккумуляторы для коммерческих автомобилей.

Элементы батареи, которые будут использоваться при производстве аккумуляторов, будут предоставлены компанией Samsung SDI.

Компания Webasto инвестировала 11 млн евро в строительство новой производственной линии. Кроме того, компания вложила еще 18 млн евро в создание опытно-конструкторского центра и центра управления в Хенгерсберге.

Напомним, за последние три года компания Webasto переориентировала свой бизнес (изначально ориентированный на крыши и системы отопления), вкладывая больше средств в развитие электромобильности, зарядных устройств и аккумуляторные системы.

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