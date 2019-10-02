Вашингтон, , 14:25 — REGNUM На аукционе в Детройте с «молотка» ушел единственный в мире экземпляр лимузина Porsche 356. Об этом сообщается на сайте Sports Car Digest.

Эксклюзивный лимузин был в коллекции Джона Диксона, который скончался в 2013 году. Аукцион был организован специалистами из RM Sotheby’s.

Всего было продано 32 автомобиля Porsche и Volkswagen, однако Porsche 356 Limousine особенно выделялся из всей коллекции. Автомобиль появился на свет в 1953 году. Он был изготовлен для свадьбы дочери коллекционера.

Тем не менее лот был продан всего за 207,2 тыс. долларов (около 13,6 млн рублей), что весьма мало за подобную модель.

Напомним, в июне 2019 года аукционный дом Sotheby's был продан франко-израильскому бизнесмену Патрику Драхи за $3,7 млрд.

«Sotheby's — один из наиболее элегантных и вдохновляющих брендов в мире. Ранее я долгое время был его клиентом и всю жизнь восхищался этой компанией. Теперь я и моя семья владеем Sotheby's», — заявил покупатель.

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