Берлин, , 13:25 — REGNUM Немецкая компания Bosch создала чипы, которые предотвращают поражение электрическим током водителя и пассажиров при ДТП с участием электрокаров. Об этом сообщается на сайте ixbt.com.

Взрывающийся чип для электрокаров 32cars

При аварии с участием электромобилей есть вероятность поражения людей током из-за поврежденной проводки. На данный момент проблема решается при помощи спецсистем, которые прекращают подачу электропитания сразу после столкновения. Однако компания Bosch нашла более надёжный метод.

Немецкие специалисты предложили решить проблему несколькими микровзрывами, которые разорвут кабель питания, соединяющий аккумулятор и остальные системы автомобиля во время ДТП. Таким образом, компания предлагает оснастить электрокар крошечной пиротехнической системой, которая и должна обезопасить не только тех, кто находится в автомобиле, но и за его пределами.

Напомним, ранее компания Bosch представила трехмерную панель приборов для автомобилей. Панель позволяет водителям получать всю необходимую информацию о машине в трёхмерном виде без использования 3D-очков.

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