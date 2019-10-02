Москва, , 13:15 — REGNUM Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ) принимают участие в подготовке климатических испытаний на острове Хайнань (Китай). Об этом сообщила пресс-служба института.

Испытания будут проводиться при содействии китайского Юго-западного исследовательского института техники и прикладной науки. В рамках подготовки на климатической станции в городе Ваньнин будут выставлены образцы, которые затем будут находиться в условиях повышенной коррозионной агрессивности атмосферы тропического климата.

Среднегодовая температура воздуха на тропическом острове составляет 24,6°С, относительная влажность воздуха — 87%. Здесь планируется проводить исследования климатической стойкости образцов полимерных композиционных материалов, лакокрасочных и анодно-оксидных покрытий, герметиков, клеевых соединений, металлов и сплавов.

По словам представителя климатической станции Ло Юня, в связи с чрезвычайно высокой коррозионной агрессивностью атмосферы именно эта площадка является основным центром для натурных испытаний зарубежных материалов и покрытий, планируемых к применению в КНР.

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