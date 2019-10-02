Москва, , 13:10 — REGNUM Изготовление для сливовых ведомств терминалов для зарядки и хранения данных нагрудных видеорегистраторов, которые будут сохраняться в течение одного месяца, начала холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию «Ростех». Об этом 2 октября сообщила пресс-служба «Росэлектроники».

"Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» начал производство терминалов для зарядки нагрудных видеорегистраторов, применяющихся в силовых структурах и специальных ведомствах», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем отмечается, что данная аппаратура будет при подключении видеорегистраторов считывать с них информацию, архивировать и хранить в течение последующих 30 суток для возможности скачивания данной информации.

Кроме этого, сообщается, что терминалы будут производиться пензенским НПП «Рубин». Они будут оборудованы четырьмя жесткими дисками с объемом информации 16 Тбайт и USB-интерфейсом для возможности скачивания, просмотра и редактирования файлов. Доступ к получению информации можно будет получить с помощью отпечатка пальца. При этом новый терминал будет обеспечивать одновременное зарядку и подключение 30 разных моделей видеорегистраторов и 30 аккумуляторов к ним.

Отметим, нагрудные видеорегистраторы используются военнослужащими Вооруженных сил России, Росгвардии, сотрудниками вневедомственной охраны, МЧС, ФСИН, МВД, а также служб инкассации и частных охранных предприятий для фиксации окружающей обстановки.