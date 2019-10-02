Москва, , 13:00 — REGNUM По итогам сентября 2019 года самой популярной моделью японской компании Mitsubishi на российском рынке стал кроссовер Outlander. Об этом сообщает пресс-служба «ММС Рус».

За первый осенний месяц 2019 года Outlander разошелся тиражом в 2412 экземпляров, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем 427 кроссоверов были проданы в новой семиместной версии.

В общей сложности в России за месяц было продано 3774 автомобиля Mitsubishi, что на 9% меньше, чем в сентябре 2018 года. За период с января по сентябрь в нашей стране было реализовано 28 840 автомобилей японской марки, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На втором месте — компактный кроссовер Mitsubishi ASX, продажи которого составили в сентябре 492 экземпляра. Замыкает тройку лидеров Pajero Sport. На этом внедорожнике остановили свой выбор 475 автолюбителей.

Напомним, с 1 октября в России можно приобрести лимитированную спецверсию Mitsubishi Pajero Sport в стиле фильма «Терминатор: Темные судьбы».

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