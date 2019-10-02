Берлин, , 12:40 — REGNUM Немецкий автопроизводитель BMW выпустил новые «заряженные» кроссоверы X5 M и X6 M. Об этом сообщает Bmwblog.

BMW X6 M и X5 M Bmwblog

По имеющейся информации, обновлённые модели имеют 600-сильный мотор с двойным турбонаддувом V8 рабочим объемом 4,4 литра. Двигатель сочетается с 8-скоростным «автоматом» M Steptronic. В продвинутой версии Competition автомобили снабжены более мощными 625-сильными моторами. Привод у обеих моделей 4×4.

Рестайлинговые авто более динамичные. С 0 до 100 км/ч модели разгоняются за 3,9 секунды. Максимальная скорость новинок составляет 250 км/ч. Однако с помощью опции M Drivers Package предельная скорость машины увеличивается до 290 км/ч. В версии Competition машины разгоняются до 100 км/ч за 3,8 секунды.

Напомним, ранее на франкфуртском автосалоне была представлена модель BMW X5 i Hydrogen Next, работающая на водороде. Предполагается, что это авто сойдёт с конвейера немецкой автокомпании в 2022 году, причём это будет всего лишь мелкосерийное производство. Массовое же изготовление модели стартует не раньше 2025 года.

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