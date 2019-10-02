Стокгольм, , 12:23 — REGNUM Представители шведской автокомпании Volvo заявили, что официальная мировая премьера электрокара Volvo XC40 состоится 16 октября 2019 года. Об этом сообщается на сайте TESLARATI.

Первый электрический кроссовер компании теперь будет иметь полностью закрытую решётку радиатора цвета кузова, так как для охлаждения автомобиля больше не понадобится столько воздуха, как для бензиновой версии.

Тем не менее, машина сохранила основные черты стандартного XC40. Всё, что полагается автомобилю с ДВС, электрокар сбросил. У него теперь нет традиционного бензинового двигателя, большой перфорированной радиаторной решетки и выхлопной системы.

Под решеткой радиатора теперь скрыт комплекс суперсовременных датчиков, камер и радаров.

В салоне авто производители разместили оригинальную цифровую панель приборов с новым интерфейсом. В машине имеются модернизированные ниши для хранения вещей в дверях и под креслами. Кроме того, под капотом новинки есть мини-багажник на 30 литров.

Напомним, в конце сентября 2019 года в РФ стартовали продажи спортивного седана премиум-класса Volvo S60. Модель уже в начальной версии снабжена комплексом безопасности City Safety, а также ассистентом удержания полосы. Кроме того, автопроизводители добавили опцию предотвращения выезда на встречную полосу.

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