Самара, , 11:55 — REGNUM Первым покупателем Geely GS в России стала женщина по имени Ольга, купившая новинку в самарском автосалоне. Об этом сообщается на сайте дилера «СТОАВТО».

Geely GS Stoavtos.ru

»Желаем Ольге зеленого света на дорогах и удовольствия от управления современным, спортивным и ярким автомобилем!», — говорится в сообщении.

Автолюбительница приобрела Geely GS синего цвета в комплектации Luxury.

Факт продажи автомобиля подтвердил порталу «Китайские автомобили» директор ДЦ «Стоавто» Юрий Сухов. Однако информации о продажах на официальном сайте Geely до сих пор нет. В пресс-службе компании объяснить порталу такое положение вещей не смогли.

Напомним, в августе 2019 года продажи машин китайской компании Geely в РФ увеличились на 134% по сравнению с августом 2018 года. Таким образом, за месяц в нашей стране было продано 716 автомобилей Geely. Всего за семь месяцев 2019 года в России было куплено на 251,8% больше моделей компании Geely, чем за аналогичный период прошлого года. Что в числовом выражении равно 5538 автомобилям.

Читайте также: Обнародована стоимость компактного кроссовера Geely GS