Москва, , 11:19 — REGNUM Зенитные ракетные комплексы С-500 «Прометей» прошли комплекс испытаний в Сирии. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ и оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что в ходе испытаний важнейших элементов российской системы противовоздушной обороны, которые были признаны успешными, специалисты выявили «определённые проблемы» в работе техники, однако их удалось быстро устранить.

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Как пояснил бывший заместитель главкома ВВС РФ по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев, перед запуском в серийное производство всю технику необходимо «обкатать» в жёстких технических и климатических условиях, где она эксплуатируется буквально на износ.

«Сирия хорошо подходит для таких испытаний — там всегда жарко, много пыли. Кроме того, радиолокационной станции приходится работать в круглосуточном режиме — обстановка в республике неспокойная и зенитчикам надо постоянно поддерживать радиолокационное поле», — добавил Бижев.

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Все нововведения С-500 прошли обкатку и исправление выявленных недостатков в боевых условиях в Сирии, в частности, для организации системы ПВО авиабазы Хмеймим, отметил главный редактор Military Russia Дмитрий Корнев.

Напомним, комплекс С-500, который предназначен для уничтожения баллистических и воздушных целей, начали разрабатывать в России в 2002 году. Изначально планировалось поставить его на вооружение к 2016 году, но потом было объявлено, что наблюдается отставание по срокам.

В середине сентября генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал примерную дату начала серийного производства нового поколения зенитно-ракетных комплексов С-500 — через год. он также добавил, что говорить о том, когда данный комплекс начнут продавать в другие страны, пока рано.