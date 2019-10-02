Москва, , 10:42 — REGNUM На 1 июля 2019 года в РФ было зарегистрировано 10,15 млн автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники). Об этом 2 сентября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Таким образом, кроссоверы и внедорожники составляют 23% от всего количества легковых машин, зарегистрированных в России.

В марочном рейтинге самым продаваемым автомобилем сегмента SUV в нашей стране является отечественный бренд Lada. На 1 июля кроссоверов и внедорожников этой компании в России было зарегистрировано 1,2 млн единиц — почти 12% от всего парка SUV в РФ.

На втором месте данного рейтинга стоят авто японского бренда Toyota. Их было зарегистрировано 1,03 млн единиц — около 10% от всего автопарка сегмента SUV. На третьем месте стоит Nissan. На 1 июля в России было 933 тыс. машин этой автокомпании.

Далее по списку идут: Chevrolet (699 тыс. ед.), Mitsubishi (620 тыс. ед.), Hyundai (601 тыс. ед.), УАЗ (598 тыс. ед.), Renault (492 тыс. ед.), KIA (444 тыс. ед.) и Suzuki (332 тыс. ед.).

Напомним, по итогам августа 2019 года в России самой популярной моделью сегмента SUV стал компактный кроссовер Hyundai Creta. За месяц его купили 5522 российских автолюбителя. Это на 5% больше, чем в августе 2018 года.

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