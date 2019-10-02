Пекин, , 10:25 — REGNUM Крупная китайская автомобилестроительная компания Great Wall представила пикап P-Series Pao в новой версии Offroad. Об этом сообщается на сайте NJCAR.RU.

Новинка имеет усиленные бампера, иную решётку радиатора. По периметру кузова автомобиля производитель установил защитный обвес из неокрашенного пластика. Машина «обута» в оригинальные чёрные легкосплавные диски размером 18 дюймов. Также в пикапе есть лебедка, а кузов поддерживает массивный каркас безопасности.

Автомобиль снабжён 190-сильным турбомотором объёмом 2 л. Он сочетается с 8-скоростным «автоматом». Привод авто 4×4.

В машине имеются: система климат-контроля, видеокамеры кругового обзора, опция запуска мотора с кнопки и адаптивный круиз-контроль. Для оформления салона используется кожа, а передние сиденья имеют электрический привод.

Напомним, в сентябре 2019 года компания Great Wall Motors запустила в городе Чунцин свой пятый автозавод. По мнению руководства компании, строительство завода в Чунцине даст возможность производить более конкурентоспособную продукцию. Таким образом, теперь у автокомпании в Китае четыре завода полного цикла и один в РФ в Тульской области.

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