Москва, , 09:43 — REGNUM Дилеры японской автокомпании Mazda в России начали продажи седана Mazda 3 нового поколения. Об этом сообщается на сайте «Автоновости дня».

Mazda 3 Genf 2019 Alexander Migl

Автомобиль продаётся в одной комплектации Active с движком из линейки SkyActiv-G мощностью 120 «лошадей» и рабочим объёмом 1,5 л. Двигатель агрегатируется с автоматической коробкой передач.

Уже в базовом варианте комплектации в авто имеется система G-Vectoring Control Plus. Она контролирует угол поворота рулевого колеса, положение педали акселератора и скорость машины. Это позволяет системе при прохождении автомобилем поворотов автоматически уменьшать крутящий момент, обеспечивая дополнительную нагрузку на переднюю ось. Таким образом, размер контакта шин с дорожным покрытием увеличивается и машина проходит повороты с минимальным креном.

Стоимость новинки без учета дополнительных опций начинается от 1,57 млн рублей.

Напомним, 20 сентября Росстандарт сообщил о начале отзывной кампании 206 автомобилей Mazda CX-9, проданных c ноября 2017 года по апрель 2018 года. Машины отзывают из-за возможного возникновения неисправностей, которые могут появиться вследствие слабого удерживающего усилия в разъемах жгута провода.

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