Нью-Дели, 2 октября 2019, 09:25 — REGNUM Французская автокомпания Renault запустила в Индии продажи рестайлингового хэтчбека Kwid. Об этом сообщается на сайте Auto.NDTV.
Обновлённый Renault Kwid стал практически полной копией концепта City K-ZE, который был представлен весной 2019 года. У авто такой же дизайн передней и задней частей. Изменению в дизайне подвергся лишь рисунок решётки радиатора.
Что касается салона машины, то изменения в нём произошли более серьёзные.
Автопроизводители установили другое рулевое колесо, иную панель приборов (с выделенным местом для тахометра) и новую мультимедийную систему с экраном размером восемь дюймов.
Под капотом бюджетного варианта хэтчбека установлен мотор мощностью 54 л. с. объёмом 0,8 л. Он сочетается с 5-скоростной механической коробкой передач. В более дорогой комплектации у автомобиля 1,0-литровый двигатель мощностью 68 «лошадей», который сочетается с «механикой» или с 5-позиционным «роботом».
Стоимость модели начинается от 283 тыс. рупий (около 260 тыс. рублей).
Напомним, в августе 2019 года с конвейера индийского завода Renault сошёл первый 73-сильный компактвэн Triber. Он построен на той же платформе, что и Renault Kwid. В качестве трансмиссии у новинки 5-позиционная механическая коробка передач или 5-скоростной «робот». Привод у машины передний.
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