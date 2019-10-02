Нью-Дели, , 09:25 — REGNUM Французская автокомпания Renault запустила в Индии продажи рестайлингового хэтчбека Kwid. Об этом сообщается на сайте Auto.NDTV.

Обновлённый Renault Kwid стал практически полной копией концепта City K-ZE, который был представлен весной 2019 года. У авто такой же дизайн передней и задней частей. Изменению в дизайне подвергся лишь рисунок решётки радиатора.

Что касается салона машины, то изменения в нём произошли более серьёзные.

Автопроизводители установили другое рулевое колесо, иную панель приборов (с выделенным местом для тахометра) и новую мультимедийную систему с экраном размером восемь дюймов.

Под капотом бюджетного варианта хэтчбека установлен мотор мощностью 54 л. с. объёмом 0,8 л. Он сочетается с 5-скоростной механической коробкой передач. В более дорогой комплектации у автомобиля 1,0-литровый двигатель мощностью 68 «лошадей», который сочетается с «механикой» или с 5-позиционным «роботом».

Стоимость модели начинается от 283 тыс. рупий (около 260 тыс. рублей).

Напомним, в августе 2019 года с конвейера индийского завода Renault сошёл первый 73-сильный компактвэн Triber. Он построен на той же платформе, что и Renault Kwid. В качестве трансмиссии у новинки 5-позиционная механическая коробка передач или 5-скоростной «робот». Привод у машины передний.

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