Москва, , 08:57 — REGNUM Дилерская сеть китайской компании Great Wall (бренд Haval) увеличилась в России до 70 официальных центров. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Сообщается, что было открыто еще девять новых дилерских центров в семи городах России: в Белгороде, Екатеринбурге, Минеральных Водах, Нижнем Тагиле, Оренбурге, Москве и Санкт-Петербурге.

«В ближайших планах бренда дальнейшее расширение дилерской сети, повышение качества обслуживания, а также вывод на рынок новых моделей», — говорится в сообщении.

В дилерских центрах можно приобрести любую модель китайской марки, включая кроссовер F7.

Напомним, производство автомобилей Haval в России было открыто 5 июля 2019 года в Тульской области. В сентябре 2019 года появилась информация, что на тульском заводе китайского бренда начался выпуск моделей Haval F7x.

Напомним также, что в конце сентября стало известно, что в Китае начались продажи бюджетной версии модернизированного Haval Н6.

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