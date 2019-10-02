Кембридж, США, , 03:17 — REGNUM Американские исследователи нашли способ превратить углекислый газ в твёрдый материал, который использовали в разработке нового аккумулятора. Литий-углекислотные батареи потенциально будут иметь энергоёмкость в семь раз выше, чем нынешние литий-ионные аккумуляторы.

Основной проблемой оказалось то, что углерод стремился восстановиться на катализаторе и резко снижал проводимость. Из-за этого было невозможно добиться более десятка циклов перезарядки.

Учёные поняли необходимость использования в устройстве новых материалов. Проблему решили с помощью интеграции нанофлаков дисульфида молибдена в катодный катализатор, а также с помощью применения гибридного электролита нового типа из ионной жидкости и диметилсульфоксида.

Это позволило добиться свыше пятисот циклов полной перезарядки батареи. Хотя для коммерческого использования такого аккумулятора время ещё не пришло, учёные считают, что находятся на верном пути и планируют совершенствовать новую технологию.