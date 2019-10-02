Петропавловск-Камчатский, , 02:43 — REGNUM Учебный корабль «Перекоп» завершил поход по Северному морскому пути, общая протяжённость которого была более 7500 морских миль. В ближайшее время курсанты сойдут на берег в порту Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщил 1 октября сайт Министерства обороны РФ.

Корабль пересёк Баренцево, Карское и Восточно-Сибирское моря, море Лаптевых и вошел в акваторию Берингова моря. На своём пути «Перекоп» совершил заходы в главную базу Северного флота — город Североморск (Мурманская область), порты Тикси (Якутия) и Певек (Чукотский АО).

На борту учебного корабля проходят морскую практику более ста курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С. О. Макарова (г. Владивосток) и Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» (Санкт-Петербург).

В морском походе курсанты закрепляли знания по штурманским дисциплинам, на практике освоили управление кораблём в сложной навигации сверхвысоких арктических широт, практиковались в исполнении обязанностей вахтенных офицеров и штурманов.

УК «Перекоп» оборудован самыми современными тренажёрами для подготовки будущих морских офицеров. Среди них — штурманский комплекс, предназначенный для подготовки курсантов к разным способам кораблевождения. В этот тренажер транслируются реальные данные от навигационных приборов, и курсанты несут настоящую штурманскую вахту под контролем командира.

Кроме того, «Перекоп» оборудован астрономической палубой, отсеком борьбы за живучесть корабля, шестивесельными ялами, артиллерийским и противолодочным вооружением.

Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов, прибывший на Северный флот месяц назад с рабочей поездкой, лично проинспектировал ход подготовки учебного корабля к переходу с Северного флота на Тихоокеанский.