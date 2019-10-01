Вашингтон, , 22:46 — REGNUM В США специалистами компании Raytheon завершён процесс разработки нового поколения системы спутниковой связи и навигации GPS, запуск которой должен состояться в 2021 году, сообщает 1 октября пресс-служба корпорации Raytheon.

В пресс-релизе указано, что разработаны программное и аппаратное обеспечение новой системы оперативного управления системы GPS.

Новая система получила обозначение GPS OCX, и в данный момент начинается фаза её тестирования и интеграции с оборудованием уже существующей системы.

Корпорация Raytheon сообщает, что работы по этому проекту начались в 2016 году по заказу командования ВВС США.

Первый спутник GPS III с модернизированной системой навигации был запущен на орбиту в августе 2018 года.

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