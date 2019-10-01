Пекин, , 17:17 — REGNUM Китайский истребитель пятого поколения J-20 будет выпускаться со скоростью не менее 36 единиц в год, сообщает 1 октября телеканал CCTV.

По утверждению телеканала, в данный момент на предприятиях военно-промышленного комплекса Китая оборудуются три линии сборки истребителей J-20.

Уточняется, что две линии рассчитываются на производство истребителя с российскими двигателями АЛ-31Ф, а одна — на выпуск самолётов с двигателем китайского производства WS-15.

Китайские СМИ заявляют, что мощности каждой из этих линии позволяют выпускать по одному истребителю в месяц, а всего за год можно будет собрать 36 самолётов этого типа.

По данным китайских СМИ, Военно-воздушные силы Китая планируют получить не менее 200 истребителей пятого поколения J-20.

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