Киев, , 16:05 — REGNUM Украинское тюнинг-ателье AutoLife создало пакет доработок для Land Cruiser 200 2019 модельного года. Об этом сообщается на канале YouCar в Youtube.

Помимо изменений во внешности внедорожника, автомобиль получил шикарный интерьер.

LC 200 получил экстремальный обвес с большими арками. Автопроизводители снабдили новинку агрессивным бампером и черной радиаторной решёткой. Капот внедорожника отличается множеством вырезов воздухозаборников. А подножки по бокам кузова выполнены в новом необычном исполнении.

Что касается отделки салона, то здесь можно отметить высококачественную австрийскую стеганую кожу, а также вышивки с названием проекта «Magnum» на подголовниках кресел, центральном подлокотнике и рулевом колесе.

Кроме того, для отделки салона тюнеры использовали ценные породы дерева для обода руля, приборной панели и дверных карт, а также алюминий на центральной консоли, дверных ручках и других элементах.

Напомним, в Китае компания Hengtian представила внедорожник L4600, который по внешнему виду похож на Toyota Land Cruiser 200.

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