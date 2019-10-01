Оберн-Хилс, США, , 14:28 — REGNUM Хакеры получили доступ к монитору, расположенному на автомагистрали около города Оберн-Хилс (США), и запустили на нем порнофильм. Об этом 1 октября сообщил портал Engadget.

Воспроизведение картины для взрослых удалось остановить через 20 минут после того, как сотрудники полиции связались с владельцем монитора — компанией Triple Communications. Позже правоохранительные органы опубликовали фотографию двух мужчин, которых подозревают в том, что они проникли в диспетчерскую и взломали компьютер. Если их поймают и вина будет доказана, им может грозить наказание в виде 90 дней тюремного заключения и штраф в размере $500.

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Напомним, в сентября 2019 года российский хакер Андрей Тюрин признал в суде США вину в том, что он похитил персональные данные 80 млн клиентов компании JPMorgan Chase & Co и других финансовых организаций. Ему грозит от 15 до 20 лет тюремного заключения.

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